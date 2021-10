Demonte: Marianna Brondello e Alessandra Rosso in concerto

Il Duo Sivori formato dalla violinista Marianna Brondello e dalla pianista Alessandra Rosso si esibirà in trio con il violoncellista Stefano Pellegrino questo venerdì alle 21 presso il teatro parrocchiale di Demonte. Il concerto organizzato dall'Associazione Amici di Demonte è in occasione dell'807 anno dalla fondazione del paese. In programma brani in duo e in trio di Mozart, Sivori, Mule', Schumann e Dvorak.

L'evento è ad ingresso libero. Sarà richiesto il greenpass e il rispetto delle norme sanitarie per il covid 19.