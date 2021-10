Francesca Fabbri Fellini presenta il suo cortometraggio a Savigliano

Domenica 3 ottobre Francesca Fabbri Fellini presenterà a Savigliano il suo cortometraggio “La Fellinette”, un mix di fiction e animazione, vincitore del premio speciale 75 Nastri d'Argento 2021 e un omaggio a suo zio, il grande regista Federico Fellini.

Dice l'autrice: "Quando ero piccola, lo zio Federico mi ripeteva sempre: 'Ricordati che esistono due vite: quella ad occhi aperti e quella ad occhi chiusi. L’immaginazione è la forma più alta di pensiero’. La Fellinette è un sogno di cartone, perché prende vita da un disegno dello zio Federico che mi ha fatto nella nostra casa di famiglia a Rimini, dopo una passeggiata sulla spiaggia. Era il 20 gennaio, il suo compleanno, quando arrivò da Roma con un regalo per me: una mantellina di panno blu pavone e un paio di stivaletti rossi. Il disegno, grazie agli animatori dello Studio Ibrido di Torino, ha cominciato a muoversi con un’animazione fluida e scivola su sfondi che lasciano trasparire la trama della carta su una spiaggia invernale di Rimini negli anni ‘70".

"La Fellinette, la mia favola muta sospesa tra cielo e terra, è un piccolo film a tecnica mista, parte in animazione e parte in live action. Lo zio Federico pensava che tutti i bambini avessero un rapporto sfumato ed emozionale con la realtà; tutto è fantastico per il bambino, perché mai visto, mai sperimentato. Il mondo si presenta ai suoi occhi privo di intenzioni, di significati, vuoto di sintesi concettuali, di elaborazioni simboliche: è solo un gigantesco spettacolo gratuito e meraviglioso".

Qual luogo migliore per mostrare questa perla cinematografica che parla di bambini e di Fellini che da bambino si allontanò con un circo, se non in un tendone da Circo. Per il grande regista riminese il circo fu tutto. Una passione radicale, quasi una ossessione, una lente con la quale guardare il mondo, non solo il cinema.

Ed è per questo che l'associazione "Fuma che 'nduma", che di bambini e di circo si occupa da 25 anni, ospiterà la proiezione del cortometraggio “La Fellinette” e una chiacchierata con l'autrice presso il suo tendone nel meraviglioso parco Longis dell'Associazione Oasi Giovani.

Per l'occasione "I Fuma che 'nduma" hanno organizzato un grosso evento con spettacoli di circo, momenti conviviali e di confronto.

Domenica 3 ottobre, all'interno del tendone da circo presso il Parco Longis dell'Oasi Giovani in Via Bosco delle Orche si terrà un pic-nic circense a partire dalle ore 12.30. E' consigliato portare delle coperte e il proprio pranzo e, se si ha piacere, qualcosa da condividere . Dalle 14.30 alle 17 avranno luogo dei laboratori di circo per grandi e piccini a cura degli insegnanti e allievi più grandi , mentre alle 15,30 un dibattito sulla pedagogia del circo e sull'importanza che esso ha nel percorso di crescita dei bambini e ragazzi.

Successivamente, alle ore 16,30 ci sarà la proiezione del cortometraggio “La Fellinette”, seguita da una chiacchierata con la sua autrice Francesca Fabbri Fellini . Alle ore 17.30 andrà in scena lo spettacolo della compagnia "Treggì", ragazzi/e dai 12 ai 15 anni facenti parte della scuola di circo da anni e la presentazione di un "work in progress" (ovvero uno spettacolo in creazione) degli insegnanti Andres e Alice. Il tutto si concluderà intorno alle 19.

L'ingresso è gratuito. Dato che si tratta di una giornata all'aperto, il green pass non è obbligatorio.