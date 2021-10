"La tua estate in Valle Varaita", ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico

Ultimi giorni per partecipare alla quinta edizione del concorso fotografico "La tua estate in valle Varaita". Fino al 10 ottobre gli appassionati di fotografia che hanno realizzato durante l'estate 2021 scatti interessanti, curiosi, meritevoli di attenzione o particolarmente suggestivi le potranno sottoporre alla valutazione della giuria tecnica, caricandole sull'apposito form sul sito www.prolocopontechianale.it (sezione "la tua estate in valle Varaita"), dove si trovano tutti i dettagli del concorso.

Da metà mese si confronteranno Marco Demaria di Torino, Cristina Capellino di Manta, Marco Schito di Costigliole Saluzzo, i tre esperti scelti per stilare la classifica finale. Questi eleggeranno i primi 20 classificati per ciascuna delle due categorie a cui verrà notificato via email il riconoscimento (tutti riceveranno una pergamena), con la richiesta di partecipazione alla serata di premiazione, nella quale si sveleranno i vincitori dei premi principali.



I PREMI

Il montepremi complessivo supera i 2500 euro di valore commerciale. In palio un pernottamento con colazione per due persone all’Hotel Chalet (Pontechianale), un pernottamento con giornata spa per due persone al resort Cadentia (Melle), due voli in parapendio a cura di Fly Expression (Pontechianale), cena “prestige” presso i ristoranti Miralago (Pontechianale) e Orselli (Melle), liquori personalizzati e gadget del Minimarket (Pontechianale), aperitivo per 4 persone al bar Monviso o Playa Alpina (Pontechianale), 4 opere artigianali realizzate da Erika del Laboratorio di Sampeyre, buoni piega presso “Love is in the hair” di Savigliano.

COME PARTECIPARE

Le categorie del concorso sono due: 1. Natura di Valle; 2. Uomini e Borgate. Per ogni partecipante è ammessa una sola foto per categoria, da salvare con firma (direttamente sulla foto) e con la dicitura Numero categoria-Nome+Cognome (esempio 1-Mario+Rossi) e caricare sul form predisposto dalla Pro loco sul sito entro il 10 ottobre.

Link diretto: https://prolocopontechianale.it/concorso-fotografico-la-tua-estate-in-valle-varaita-5-edizione-2021/

LA PREMIAZIONE TORNA IN PRESENZA

L'evento finale, che torna in presenza dopo l'edizione on-line del 2020, è in programma al Ristorante Chalet di Pontechianale per la serata di venerdì 29 ottobre. In occasione di una cena conviviale, alla presenza dei giurati, si mostreranno e commenteranno tutte le foto selezionate e si incoroneranno i due vincitori di questa quinta edizione del concorso fotografico dedicato alla valle Varaita.

LE IMMAGINI VINCITRICI DIVENTANO “ICONE”

L'iniziativa, promossa dalla Pro loco di Pontechianale in collaborazione con l'Agenzia Acca, ha permesso in questi primi 4 anni di raccontare la valle Varaita attraverso oltre 600 straordinarie immagini, coinvolgendo nella premiazione una ventina tra imprese e attività commerciali di tutta la zona, che mettono a disposizione preziosi cadeau. Un'occasione anche per rinnovare, anche in bassa stagione, la promozione di strutture ricettive, ristoranti ed esercizi commerciali della valle in vista del periodo invernale alle porte. Le foto migliori, come avvenuto in passato, saranno stampate in grandi formati e donate alla Pro loco, che le utilizzerà per impreziosire le pareti di uffici e locali pubblici. Molte immagini, poi, con l'autorizzazione degli autori, saranno utilizzate da Agenzia, Comune e Pro loco per la comunicazione dei prossimi mesi, diventando vere e proprie icone dell'alta valle Varaita.