Settimana del Pianeta Terra: in gita con il Museo Craveri di Bra

Il Museo civico “Craveri” di Storia Naturale di Bra partecipa anche quest’anno alla “Settimana del Pianeta Terra – l’Italia alla scoperta delle Geoscienze”, appuntamento giunto alla nona edizione, con l’escursione “Evoluzione geologica del braidese-cheraschese. Una storia lunga 6 milioni di anni”, in programma per domenica 10 ottobre.

La gita, con partenza alle ore 9 e rientro alle 15, è organizzata in collaborazione con l’associazione “Amici dei Musei” e curata dal geologo Marco Terenzi: sarà una curiosa occasione per andare alla ricerca di testimonianze del passato sul territorio, per ricostruire la sua affascinante storia geologica.

Partendo dal Tanaro, in un sito non lontano da Pollenzo e costituito da gesso risalente al Messiniano (oltre 5 milioni di anni fa) che si è depositato a causa del prosciugamento parziale del Mediterraneo, ci si sposterà fra le stratificazioni che si sono sedimentate in un antico fondale marino risalente al Pliocene (da 5 a 2,5 m milioni di anni fa). Infine sarà visitata la nuova sezione mineralogica e paleontologica del Museo Naturalistico "Giorgio Segre", sottoposta recentemente ad un restyling completo.

In sintesi l'esperienza sarà una sorta di viaggio nel tempo per conoscere meglio le epoche geologiche del territorio braidese e cheraschese.

L’evento è a partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria contattando il Museo Craveri via email (craveri@comune.bra.cn.it) o telefonicamente (0172-412010).