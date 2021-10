Anche a Prazzo, in Alta Valle Maira, si voterà per eleggere il nuovo sindaco

Anche a Prazzo, comune dell'Alta Valle Maira, domenica 3 e lunedì 4 ottobre si voterà.

Due i candidati a sindaco. In ordine alfabetico: Gabriele Lice e Aldo Pellegrino

Lice, di professione informatico, si presenta con la lista "Insieme domani". Nel suo programma progetti che guardano alla valorizzazione delle risorse del territorio, con scrupolosità verso il cambiamento climatico, l'incentivazione della cultura e l'attenzione al turismo coinvolgendo in modo particolare i giovani. In squadra con lui Michele Cesano (pensionato), David Parola (architetto), Gabriele Berruti (ricercatore universitario), Tommaso Agnelli (imprenditore), Stefano Vindrola (chimico), Alberto Balma (margaro) e Carla Monti (imprenditrice).

Pellegrino, di professione avvocato, si presenta invece con la lista "Impegno per il paese del Chersogno". Nel suo programma la valorizzazione delle risorse locali, con particolare attenzione verso i giovani, una sinergia amministrativa con gli altri comuni della Valle Maira, il miglioramento dei servizi pubblici essenziali e la promozione del senso di comunità. In squadra con lui Simone Allinei (artigiano), Michele Balma (agricoltore), Denisia Bonelli (insegnante in pensione), Laura Osti (biologa in pensione), Adriano Pasero (artigiano), Gino Perin (giornalista in pensione) ed Ezio Ronco (esercente di attività alberghiera in pensione).