L’Istituto Comprensivo di Barge riparte puntando sullo sport

Grazie al contributo della Fondazione CRC, l’Istituto Comprensivo di Barge, dopo il lungo periodo di chiusura e distanza, ha deciso di ripartire puntando anche sullo sport come carta utile al recupero di socialità e buone pratiche inclusive.

Il progetto “I can fly”, infatti, racchiude già nel nome la sua finalità: nessuno sa volare da solo, ma tutti, parimenti disarmati e parimenti dotati, possono sognare di farlo insieme.

L’intervento, destinato a tutti gli ordini di scuola (e a tutti i plessi dell’istituto), parte da un presupposto di base: un diverso approccio alle discipline sportive, viste non solamente come gara e competizione, ma come pratica quotidiana finalizzata al benessere ed alla salute. Sono gli sport a entrare nella scuola e a proporsi a tutti, senza vincoli, senza distinzioni, senza pregiudizi; non uno spazio riservato a qualcuno, ma un vero momento di gioco, confronto e collaborazione per tutti.

Il progetto intende creare l’abitudine a una sana attività motoria, legata allo sviluppo del linguaggio e della personalità fin dalla scuola dell’infanzia, offrendo a tutti i bambini la possibilità di seguire interventi con esperti di psicomotricità; per la scuola primaria e secondaria propone sport alternativi a quelli già diffusi sul territorio, quali il baskin, il badminton e percorsi outdoor di fitwalking.

Per tutti gli interventi, l’Istituto si avvale di personale altamente qualificato, quali le guide della “Scuola del cammino”, l’istruttore di 1° Livello della Federazione Badminton in Italia e Fiduciario provinciale di Cuneo, Ezio Bossati, istruttori provinciali di baskin e allenatori delle società sportive locali.

Le attività sono totalmente gratuite ed in orario scolastico.