A Lagnasco, Castello in rosa per il mese della prevenzione

La LILT da oltre 80 anni si impegna nella battaglia contro il cancro realizzando ampie campagne istituzionali di sensibilizzazione ed educazione contro le cause che possono provocare questa malattia. Nell'ambito delle attività di prevenzione oncologica e di sensibilizzazione generale sull’importanza della prevenzione, da anni promuove nel mese di ottobre la campagna del "Nastro Rosa" per sollecitare le donne sulla necessità di sottoporsi a visite specialistiche e ad eventuali approfondimenti per l’importante anticipazione diagnostica per prevenire il tumore al seno.