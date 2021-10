Atletica: Anna Arnaudo si migliora sui 5000 metri

Nell’ottava edizione del Meeting Athletic Elite di martedì 28 settembre a Milano, ancora un’ottima prova di Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino).

L’atleta borgarina si migliora infatti sui 5000 metri tagliando il traguardo in 15:39.02, togliendo oltre venti secondi al suo precedente limite (15:57.69 corso ai Campionati Italiani di Rovereto).

Nella stagione in cui ha conquistato l’argento agli Europei under 23 nei 10.000 metri, prosegue la serie di record personali per la cuneese del Battaglio Cus Torino, 21 anni ancora da compiere, dopo il 9:45.86 di un paio di settimane fa nei 3000 siepi.