Motori: Dunlop Cup, buona prestazione di Andrea Montagnana a Misano

Si è svolto lo scorso week end il doppio round della Dunlop Cup, inserito nella Coppa Italia Velocità 2021 e disputatasi sul circuito internazionale “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico.

Il pilota saviglianese Andrea Montagnana (M.C. Bisalta Drivers Cuneo) dopo aver sfruttato tutti i turni di prove libere per trovare il giusto feeling con la Suzuki Gsx-R, al termine delle due sessioni di qualifica ha guadagnato la 22° casella in griglia di partenza.

In gara Andrea, nelle concitate fasi della partenza non è riuscito ad inserirsi nel gruppo dei più veloci, così da concludere in 20° posizione assoluta, 9° nella categoria Rookie 600.

Un risultato comunque soddisfacente per il costante miglioramento ottenuto durante tutto il week end e per l’ottimo lavoro svolto dal team.

“Finalmente tutto si è svolto senza inconvenienti, i tecnici Ezio e Mattia hanno fatto si che la moto fosse perfetta durante tutte le sessioni in cui siamo entrati in pista!”

Un doveroso ringraziamento va alle aziende che sostengono la stagione 2021: Farmacia Monchiero, Sinecura, Vitality wellness, Carrozzeria Chiapello, Daniele & Tesio soccorso stradale, Givo serramenti e Colorsystem.