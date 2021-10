Sci alpino: ufficiale, Zermatt-Cervinia ospiterà la Coppa del mondo

La Federazione Internazionale dello Sci ha ufficializzato l’inserimento nel calendario sia maschile che femminile della Coppa del mondo di un supergigante e una discesa sulla pista di Zermatt/Cervinia, che verranno disputati subito dopo il consueto appuntamento dell’opening sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden. Prende così definitivamente corpo il progetto portato avanti in collaborazione fra la Federazione Italiana Sport Invernali e quella svizzera.

Si tratta di una grande opportunità per gli specialisti della velocità di cominciare la stagione con un mese di anticipo rispetto a quanto accaduto sinora, l’obiettivo è quello di programmare le gare sin dal 2022/23.

La sede di gara è prevista lungo la celebre cornice del Matterhorn, luogo degli allenamenti estivi di molte delle nazionali protagoniste sul circuito, e sarà realizzata con i preziosi consigli dall’ex campione olimpico Didier. La partenza è fissata sulla Gobba di Rollin (3899 metri), in territorio svizzero, attraverserà il Klein Matterhorn, per concludersi a Laghi Cime Bianchi (2814 metri), sul versante italiano.

“Entrambe le Federazioni hanno avuto un ruolo attivo nell’organizzare l’evento – ha commentato il Presidente Flavio Roda -. Non siamo in competizione con altri, ma siamo in grado di colmare un vuoto nel calendario attuale della Coppa del mondo”.

Oltre alle due Federazioni, sono coinvolti come stakeholder chiave nella “Cervino World Cup” gli impianti della Cervino SpA e Zermatt Bergbahnen AG, le destinazioni turistiche e sciistiche Cervinia e Zermatt, la Regione italiana Valle d’Aosta e il cantone Vallese così come Valtournenche, Cervinia e Zermatt.