Volley femminile, Trofeo Alpi del Mare-Ninesquared: buona la prima per Cuneo, 3-1 al Saint Raphael

Bosca S.Bernardo Cuneo vittoriosa nella partita d'apertura del primo Trofeo Alpi del Mare-Ninesquared: il 3-1 alle francesi del Saint Raphael Var Volley-Ball proietta Signorile e compagne alla finale in programma domenica, sempre al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta (finalmente con il pubblico presente sugli spalti).

Cuneo inizia molto bene prima di subire il ritorno delle avversarie che giocano con generosità ed offrono buoni spunti tecnici, fino a quando la formazione di casa non riprende in mano la partita.

Meccanismi ancora da perfezionare ma indicazioni interessanti per Pistola, partito con Signorile al palleggio, Gicquel opposto, Squarcini e Stufi centrali, Degradi e Jasper schiacciatrici, Spirito libero. Farjauduon, tecnico delle transalpine, schiera dall'inizio Robitaille in regia, Taylor opposto, Paradzik e Blenckers al centro, Milos e Lymareva schiacciatrici, Camberarero libero.

Primo set a senso unico, terminato 25-12 (5 punti di Gicquel, 3 per Degradi e Jasper). Decisamente equilibrato il secondo parziale, chiuso sul 24-26 con le ospiti più determinate nel momento decisivo e trascinate da Milos. Gara combattuta anche nel set successivo, condotto in porto dalla Bosca S.Bernardo Cuneo con un finale in crescendo (25-19). Inerzia confermata nel quarto ed ultimo parziale: Signorile ispira Jasper, Gicquelle e Squarcini che trovano continuità e punti spettacolari: 25-12.