È ufficiale: il cantautore Piero Montanaro è cittadino onorario di Coazzolo

La notizia è arrivata a poco più di un mese dal concerto in cui l’anfiteatro del Paese si è trasformato in un trionfo di emozioni e canzoni con tanti ospiti e pubblico ad applaudire e festeggiare i suoi 50 anni di carriera.

Oltre che nell’indiscusso valore della sua produzione musicale, colonna sonora delle piazze piemontesi (e non solo), l’artista si è distino nell’impegno condotto come personaggio televisivo, dove continua a parlare e cantare in piemontese, una lingua così colorata e musicale che non ha bisogno di traduzioni.