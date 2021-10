E' uscito per De Agostini, “Brutto e cattivo”, l'autobiografia del tiktoker Raffaele Capperi: la prefazione è di Gian Maria Aliberti Gerbotto

E' uscito in questi giorni, edito da De Agostini, "Brutto e cattivo, il primo libro di Raffaele Capperi, 27enne afflitto dalla stessa sindrome resa celebre dal film Wonder, che causa terribili deformazioni dei lineamenti del viso.



Un'autobiografia nata grazie a Gian Maria Aliberti Gerbotto che ha aiutato il ragazzo, a mettere nero su bianco la sua terribile storia personale, fatta di soprusi, prese in giro e continue cattiverie perpetuate, soprattutto a scuola, dai soliti bulli.



«Io e Raffaele ci siamo conosciuti un paio di anni fa, quando lui mi cercò sui social. Appena mi ha raccontato la sua vita, mi sono subito adoperato perché potesse trasformare quell'incredibile storia in un vero e proprio libro e l'ho poi accompagnato passo a passo perché ciò diventasse finalmente realtà». Spiega Aliberti Gerbotto, 49enne giornalista e scrittore.



«Ho accettato di seguirlo in questa iniziativa editoriale perché sono convinto che la sua testimonianza di sofferenza possa essere di grande aiuto per chiunque nella vita abbia toccato con mano la tragedia del bullismo. Soprattutto perché la sua è una storia a lieto fine. Oggi Raffaele è un ragazzo che ha avuto il suo riscatto: è stato protagonista di varie trasmissioni televisive ed è un personaggio amato e di successo con più di mezzo milione di follower che lo seguono su Tik Tok». Continua l'insegnante saluzzese.



Aliberti Gerbotto non è nuovo a questo genere di iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. In passato ha già organizzato eventi con Fabio De Nunzio di Striscia La Notizia ed è padrino dell’associazione Le nuvole Onlus che riunisce ragazzi con diverse disabilità.



Una battaglia, quella di Aliberti, nata due o tre anni fa, quando il giornalista iniziò a muovere i primi passi nel mondo della scuola come professore in alcuni istituti superiori cuneesi.



Un impegno iniziato prima come scrittore con il suo romanzo del 2019 “Io sono più forte” (Prefazione di Marco Camisani Calzolari di Striscia la notizia), dedicato proprio a questo delicato tema, e poi oggi portato avanti in classe, ogni giorno che Aliberti tiene una lezione.



«Desidero complimentarmi con lei per l’impegno nella lotta contro il bullismo che bene traspare anche dal suo libro “Io sono più forte”. Si tratta di un tema importante al centro dell’attenzione della mia amministrazione. La ringrazio per l’impegno in merito ancor più rilevante oggi alla luce dell’impatto che la pandemia ha avuto nella vita dei giovani, in particolare nel mondo della scuola». Si legge nella pergamena che il Presidente Cirio l'anno scorso consegnò personalmente ad Aliberti Gerbotto, quando chiamò in Regione il neo professore per ringraziarlo di persona per il suo prezioso agire.



Il docente saluzzese, ha alle spalle una lunga carriera come giornalista e scrittore; oltre ad aver scritto per i più diffusi settimanali nazionali, negli ultimi tre anni è stato protagonista su Rai 1 dei programmi della notte di Gigi Marzullo, fino al recente pensionamento del conduttore. Oltre ai suoi sette ultimi romanzi gialli, tutti ambientati sul territorio della nostra provincia, lo scrittore ha al suo attivo già una decina di libri pubblicati da case editrici del calibro di Piemme e Mondadori, dedicati però al mondo dei vip che Aliberti conosce bene dopo dieci anni di collaborazione giornalistica con il settimanale Vanity Fair.