Younger Wine: nella quarta puntata abbiamo incontrato l'Azienda Agricola Rivetti Massimo (VIDEO)

Younger Wine è la nuova rubrica video dedicata ai giovani talenti del mondo del vino, condotta da Flavia Monteleone che sarà in cinque puntate.

In questa seconda puntata siamo andati a visitare l'Azienda Agricola Rivetti Massimo, dove a spiegare tutto dell'attività è stato Davide Rivetti.

La vendemmia manuale solo dei frutti migliori nel momento di massima maturità seguita da una selezione accurata per evitare ogni compromesso è il punto forte dell'attività. Ma anche l'utilizzo della "confusione sessuale" (metodo naturale che prevede l’uso di feromoni per evitare la riproduzione dell’insetto senza debellarlo chimicamente) e raccolta manuale delle nottue (vermi che, in primavera, si cibano delle gemme compromettendo la produzione)

La trasmissione è realizzata grazie al contributo di GAI Macchine Imbottigliatrici s.p.a di Ceresole d’Alba, da sempre leader nella produzione di macchinari e tecnologie per la vinificazione.

