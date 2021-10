Piemonte: prendono il via le Dichiarazioni di Vendemmia e le Dichiarazioni di Produzione 2021

Anche quest’anno, è giunta la stagione vendemmiale. Quello vitivinicolo è, in Piemonte, un settore estremamente sviluppato ed importante, capace di portare prodotti di eccellenza sulle tavole di tutto il mondo.

Naturalmente, la fase operativa di vendemmia e di vinificazione non può prescindere da un’attenta e curata gestione delle pratiche connesse.

In particolare, si segnala come, con D.D. 832/A1701B/2021 del 01/10/2021, la Regione Piemonte abbia fornito le fondamentali indicazioni relative agli obblighi dichiarativi per gli operatori del settore vitivinicolo.

Innanzitutto, il documento in questione illustra la Dichiarazione di Vendemmia, vale a dire la rendicontazione delle uve prodotte dai vigneti per la campagna agraria 2021.

In seconda battuta, viene descritta anche la Dichiarazione di Produzione, cioè la rendicontazione del vino e mosti ottenuti a seguito del processo di trasformazione.

Occorre riservare un occhio di riguardo alle scadenze, in quanto possono essere differenziate in funzione della tipologia di azienda e della tipologia di Dichiarazione da presentare.

Nulla di nuovo, invece, sul fronte delle modalità di presentazione delle Dichiarazioni, che restano quelle telematiche, come, ormai, la maggior parte dei procedimenti.