Navigare ultraveloce a Dronero: con la fibra ottica di Isiline è possibile

Al giorno d’oggi avere una connessione Internet performante è fondamentale: Dad e Smartworking hanno evidenziato che è ormai indispensabile avere una rete Wi-Fi ultraveloce. Anche per lo svago (sport, film e serie tv in streaming) e il divertimento (gaming online) è ormai imprescindibile avere una linea in fibra ottica: stabilità, affidabilità e velocità di navigazione sono ormai tre caratteristiche fondamentali per usufruire di qualsiasi servizio online, anche solo per navigare sul Web o sui Social Network.

Il servizio migliore per soddisfare tutte queste esigenze è la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home). Isiline è un provider leader della Provincia di Cuneo e opera in tutto il Piemonte: anche a Dronero è presente l’innovativo servizio in fibra ottica di Isiline. Nel corso del tempo l’azienda ha ampliato la propria infrastruttura, investendo su tutto il territorio comunale per garantire al maggior numero di persone possibili di avere accesso al miglior servizio disponibile sul mercato.

Ad oggi, infatti sono ben 642 i numeri civici raggiunti dal servizio e che possono avere accesso alla rete ultraveloce di Isiline per navigare fino a 1 Gigabit al secondo: a differenza della fibra misto rame FTTC (Fiber To The Cabinet), che nel tratto tra l’armadio e l’abitazione sfrutta ancora il vecchio cavo in rame delle linee telefoniche, la fibra ottica viene portata fin dentro l’edificio presso cui è stata attivata la linea garantendo così il massimo della velocità di navigazione e di affidabilità in quanto il cavo in fibra ottica è immune a disturbi elettrici e può sopportare le condizioni atmosferiche più estreme senza subire degrado del segnale o interferenze.

Con Isiline è comunque possibile sottoscrivere un contratto in fibra misto rame FTTC, in quanto sono 3771 gli indirizzi raggiunti da questa tecnologia, che consente comunque ottime prestazioni di navigazione.

Il prezzo è il più competitivo del mercato: da 23,50 euro al mese per sempre è possibile attivare una nuova linea in fibra ottica; incluso nel prezzo c’è l’installazione, la configurazione, l’assistenza tecnica e il Modem Wi-Fi.

Attivare una nuova linea è davvero semplice e bastano pochissimi passaggi: è possibile chiamare al 0175-292929, direttamente online al sito www.isiline.it oppure passare direttamente in uno dei 6 punti vendita a Cuneo (Piazza Europa 22), Saluzzo (Via Torino 48/A e Piazza Cavour 3), Fossano (Via Roma 32), Mondovì (Piazza Cesare Battisti 2/E) e Carmagnola (Via Valobra 129).