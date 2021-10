Saluzzo, inizia la grande due giorni degli Artiglieri da Montagna del Gruppo Aosta

La città imbandierata per la due giorni importante degli Artiglieri da Montagna del Gruppo Aosta che domani, domenica 3 settembre, si ritrovano per il loro 25° raduno a Saluzzo.

Il programma dell'adunata, un momento sempre importante per gli artiglieri che alla ex Caserma fecero il servizio militare dal 1951 al 1991 e che negli anni successivi giungono ad incontrare i loro commilitoni, a rivedere le camerate, la mensa, ricordando quei mesi in caserma prevede alle 9 l’accoglienza dei partecipanti nel cortile della ex caserma, alle 9,30 l’ammassamento nella antistante piazza Montebello, alle 9,45 l'alzabandiera e l' onore ai caduti, seguiti alle 10 dai saluti delle autorità. Alla cerimonia è atteso il Generale Francesco Figliuolo a cui stasera Saluzzo conferisce la cittadinanza onoraria.

Il programma (organizzato dal Comitato Artiglieri da Montagna Aosta) continua alle 11 con la sfilata in corso Piemonte e corso Italia fino al sagrato del duomo, dove alle 11,30 verrà celebrata la messa dal vescovo monsignor Cristiano Bodo, seguita dal pranzo nelle ex scuderie della Caserma.

Significativo e tricolore momento di festa alpina anche stasera, sabato 2 ottobre, alle 21 in Duomo, per il concerto della corale Alpina Tenente Bracco di Revello e dei Polifonici del Marchesato. Evento in cui è prevista la partecipazione del Commissario generale per l’emergenza Covid 19.