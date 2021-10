Lutto a Villafalletto per la scomparsa di Umberto De Bonis

E’ Umberto De Bonis il medico anestesista deceduto questa mattina a Pontechianale, dopo una caduta di 300 metri dal sentiero tra i Laghi Blu e le Grange dell'Antolina.

Vani i tentativi dei soccorritori che hanno provato a rianimarlo.

Medico anestesista al Santa Croce in pensione, era diventato consulente per l’ospedale di Mondovì e diversi istituti sanitari locali. Era inoltre, Direttore Sanitario Casa di Riposo di Villafalletto. Appassionato di pesca, negli ultimi tempi si era dedicato in modo particolare all’attività sportiva.

Classe 1952, era spostato con Anna Brero ed era padre di Marco e Lorenzo.

Oltre all’impegno sanitario si era dedicato anche alla politica, candidandosi al Consiglio comunale nella tornata dal 2009 al 2014.

La salma di De Bonis è stata trasportata da Pontechianale dai tecnici del Soccorso Alpino. Resta da stabilire la data del funerale.

“Un dolore immane - lo ricorda l’amico e sindaco di Villafalletto Giuseppe Sarcinelli. Sempre disponibile per tutti i Villafallettesi per ogni necessità sanitaria. Il nostro paese perde una figura insostituibile”.