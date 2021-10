Rissa in via Cavour a Bra: i carabinieri denunciano sei persone

La rissa in via Cavour a Bra

Sono sei le persone denunciate dai Carabinieri a seguito della rissa avvenuta nella nottata di sabato 25 settembre nella centralissima via Cavour a Bra, episodio che in questi ultimi giorni ha avuto una forte eco mediatica. Come si vede nel video, rimbalzato sui social, i soggetti avevano circondato un Suv e fatto scendere gli occupanti: ci sono stati alcuni spintoni e il volo di un bicchiere prima dell'intervento dei carabinieri con quattro pattuglie e della polizia locale con due.

All’origine del fatto un apprezzamento considerato eccessivo nei confronti di una ragazza che avrebbe fatto degenerare la situazione, probabilmente anche perché i giovani, fuggiti prima dell’arrivo dei carabinieri, avevano bevuto.

Nei giorni seguenti, sulla scorta di quanto dichiarato dai testimoni e dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali, la scena è stata ricostruita e i militari hanno identificato alcuni partecipanti alla rissa, in parte già noti alle forze dell’ordine.

Si tratta di sei soggetti di età compresa tra i 24 e i 33 anni (5 di nazionalità italiana e 1 albanese), per i quali è scattata la denuncia in stato di libertà per rissa alla Procura della Repubblica di Asti.

Le indagini, finalizzate all’identificazione degli altri partecipanti proseguono, così come il monitoraggio da parte dei militari dei luoghi della “movida” braidese.

A tal proposito, nella serata di ieri i carabinieri della Compagnia di Bra hanno intensificato l’azione preventiva sul territorio con mirate attività di controllo della circolazione stradale e di alcuni esercizi pubblici, anche con l’ausilio degli ispettori della locale ASL.

Sono stati conseguiti i seguenti risultati: 65 veicoli controllati, 171 persone identificate e 25 alcooltest effettuati che in 4 casi hanno portato al ritiro immediato della patente di guida e al deferimento di due soggetti per guida in stato di ebbrezza. Sono state inoltre elevate 15 contravvenzioni per infrazioni varie al Codice della Strada e sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro a carico dei gestori di alcuni locali del centro cittadino.