Tenda bis, Bergesio, Lega: “Bene il “sì” della Conferenza intergovernativa. Al più presto il via al cantiere”

“Ottima notizia per il Paese e per il Piemonte. Segno che le scelte del Viceministro dei Trasporti Alessandro Morelli sono giuste e stanno dando i loro frutti. Un risultato che aspettavamo e che consente di ripartire con i lavori”, il commento del Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, Lega-Salvini Premier.

“Il Tenda è opera fondamentale per i collegamenti stradali e ferroviari tra la nostra Regione e la Francia, non potevamo aspettare oltre – prosegue Bergesio -. Oggi tutto il traffico, soprattutto pesante, è dirottato su altre direttrici, come la statale 28 del colle di Nava, che, nelle condizioni in cui versa, non è in grado di reggere un simile carico”.