Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi del Cappellano militare don Cosimo Monopoli

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. (Mc 10,2-16)

Oggi, 3 ottobre, la Chiesa giunge alla XXVII Domenica del Tempo Ordinario (anno B, colore liturgico: verde). A commentare il Vangelo della Santa Messa è don Cosimo Monopoli, già Cappellano della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta di Torino, da poco trasferito al 4° Stormo dell’Aeronautica di Grosseto.

Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per ‘Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi’, una rubrica che vuole essere una carezza tenera per tutti i cuori in questo tempo buio e complicato.

Eccolo, il commento.

Oggi come duemila anni fa, non mancano le difficoltà nel vivere la scelta della vita matrimoniale, per cui si cercano continui aggiustamenti e accomodamenti sul come considerare le diverse opportunità da vivere dinanzi ad un matrimonio fallito, cercando di non giudicare le persone, ma anche di non svilire il sacramento, suscitando comunque vari interrogativi.

Provocato dai farisei per metterlo alla prova, Gesù interviene sull’argomento del rapporto uomo-donna, illuminando la mente degli interlocutori circa la legge mosaica e la volontà di Dio, poiché essi si basano sul lecito e consentito, mentre Egli manifesta il senso e il fondamento del matrimonio.

La radice del problema è nella concessione del divorzio da parte di Mosè, la cui legge non ha interpretato la volontà di Dio, ma ha abbassato l’amore divino a egoismi umani, per cui Gesù rimanda all’intenzione del Creatore che vuole il bene dell’uomo e della donna, essendo Egli stesso il testimone e il custode dell’amore dei coniugi; per cui il significato del matrimonio può essere compreso unicamente in riferimento alle intenzioni di Dio manifestate creando la coppia.

La sentenza, l’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto, più che uno sterile divieto o una mera imposizione, sta a proteggere ciò che è più prezioso e degno nell’amore tra l’uomo e la donna, il cui rapporto resta integro se riportato all’intenzione del Creatore che vuole il bene delle sue creature.

In questo modo i coniugi possono costruire un rapporto di alleanza nella libertà e nella partecipazione al progetto divino; infatti proprio nel termine “alleanza” si scorgono le sfaccettature per la meravigliosa vita di coppia che giunge all’empatia verso l’altra persona, identificandosi con lo stato d’animo del coniuge, con i pensieri del partner, con le emozioni dell’alleato e, nel contempo, si ha la capacità di cogliere la differenza e le distanze dell’altro. L’alleanza trasforma se stessi in espressioni di tenerezza per condividere tutto di sé. L’alleanza manifesta un impegno profondo per la relazione, anche quando la relazione è scomoda e non risponde pienamente alle proprie aspettative, per cui si è chiamati ad accogliere ed amare l’altro così come è. Questa è l’alleanza di amore che Dio gratuitamente stipula con la comunità dei credenti. Tornano le irrevocabili parole espresse nella decisione di amare nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia.