Studentesse del liceo musicale di Cuneo cantano l'Inno di'Italia per l'insediamento della presidenza nazionale del Soroptmist (VIDEO)

Convention nazionale a Roma, questa mattina 2 ottobre, del Soroptimist, associazione mondiale che si impegna a portare avanti progetti concreti per l'emancipazione delle donne. Si sono riunite le Presidenti e le segretarie del Soroptimist d'Italia per l'insediamento della nuova presidente nazionale, Giovanna Guercio.

E proprio lei ha chiesto alla presidente del club di Cuneo, la musicista e insegnante di violino del liceo musicale, Vera Anfossi, di pensare a qualcosa di originale per l'inno nazionale.

Detto, fatto. La Anfossi ha coinvolto delle giovani studentesse del liceo musicale. "Sono tutte giovani e donne, il che rispecchia i nostri valori e intenti. Abbiamo coinvolto anche per la parte tecnica degli studenti ed ex studenti del liceo. E' stato un bel progetto che ha entusiasmato tutti noi. Ci tengo a dire che l'inno non è stato in alcun modo stravolto, rispetta la tradizione. Ma sarà proiettato e trasmesso in tutte le convention, nazionali e internazionali, del prossimo biennio, coincidente con il mandato della nuova presidentessa", ha spiegato vera Anfossi.

All'evento romano al Cinema The Space in Piazza della Repubblicaha partecipato - oltre a Vera Anfossi, Presidente Club Cuneo - anche Ingrid Brizio, Past President di Cuneo e Responsabile Nazionale dello SROI.

Questo il gruppo protagonista di questa bella iniziativa, che varcherà i confini nazionali.

Voci:

Ginevra Anghilante,

Anna Femorali,

Beatrice Peano,

Carlotta Scotto



Flautista:

Nadia Khreiwesh

Violoncellista:

Milena Punzi Anfossi

Tecnici del suono e montaggio audio:

Pietro Pellegrino

Noemi Risso

Riprese e montaggio video

Rossella Baudena

Tecnico luci:

Roberto Punzi

Docenti del Liceo Musicale:

Elda Giordana, NinaMonaco,

Vera Anfossi

L'’inno verrà proiettato questa mattina, alla presenza delle presidentesse dei club di tutta Italia.