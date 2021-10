Atletica: Pietro Riva di scena in Svizzera nei 10000 metri

Si corre sulle rive del lago di Ginevra, con due azzurri in gara. Nei 10 chilometri, domenica 3 ottobre in Svizzera, al via Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli.

Per l'albese Riva, 24enne delle Fiamme Oro, sarà una nuova uscita agonistica su strada dopo aver già avvicinato il record italiano della distanza con 28:12 ad Arezzo nel mese di agosto, ad appena quattro secondi dal primato. E al termine di un’altra stagione su pista che l’ha visto crescere in diverse specialità: dai 10.000 in maglia azzurra nella Coppa Europa di Birmingham (28:25.86) passando per i 5000 con 13:31.53 a Heusden, dopo aver vinto il suo primo titolo tricolore assoluto a Rovereto, per arrivare ai 3000 in cui si è migliorato due volte con i progressi di inizio settembre fino al crono di 7:45.52 a Chorzow.

Il coetaneo Chiappinelli, toscano dei Carabinieri, quest’anno ha sfiorato il personale con 8:25.32 sui 3000 siepi, senza però raggiungere lo standard olimpico nella gara che l’ha visto conquistare il bronzo agli Europei del 2018.Alla fine dell’estate è poi tornato a mettersi in luce con il successo nella classica su strada a Feltre e ritoccando il proprio limite nei 5000 in 13:55.88 ad Alba.

L’uomo più atteso dell’evento “The Giants Geneva” sarà il beniamino locale Julien Wanders, che detiene il primato europeo con il tempo di 27:13 siglato nel 2020 a Valencia ma uscito deluso dalle Olimpiadi (soltanto ventunesimo nei 10.000 a Tokyo), opposto al keniano Kibiwott Kandie, recordman mondiale della mezza maratona (57:32) ma anche al francese Morhad Amdouni, oro continentale dei 10.000 metri. Al femminile è annunciata la neoprimatista mondiale dei 10 km: la keniana Agnes Tirop, forte del recente 30:01 di tre settimane fa a Herzogenaurach, per la sfida con l’argento olimpico dei 10.000 Kalkidan Gezahegne (Bahrain). Partenza alle ore 10.00 di domenica mattina.