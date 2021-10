Calcio Serie D: Fossano batte Sestri Levante 2-1, Rosano e Menabò in rete

Prima vittoria in campionato per il Fossano che supera il Sestri Levante, con il risultato di 2-1, nella terza di campionato. La squadra di Viassi sfodera una buona prestazione andando a segno ad inizio delle due frazioni di gioco con Rosano e Menabò (di Mesina, a fine primo tempo, il gol ospite).

LA CRONACA

Il Fossano prova, fin dall'avvio, a fare la partita e passa in vantaggio alla prima occasione. Minuto 11: sugli sviluppi di un corner Rosano ha una buona occasione dal limite dell'area, sfruttata con un potente destro che trafigge Salvalaggio, 1-0. I padroni di casa sono di nuovo pericolosi al 20', con Menabò che costringe il portiere avversario ad una parata in due tempi dopo essersi liberato al tiro attraverso uno schema da calcio da fermo. Il Sestri risponde con Gaddini, Merlano blocca senza problemi. Poco dopo è il palo a salvare i blues: lo coglie Gonella su punizione a ridosso della mezz'ora di gioco. Gli ospiti guadagnano metri con il passare dei minuti ed utilizzano bene l'arma del lancio in profondità ma è ancora Rosano a sfiorare il gol con un diagonale fuori di poco al 34'. Ad un soffio dall'intervallo il Sestri Levante pareggia. Mesina capitalizza un cross proveniente dalla sinistra beffando la difesa di Viassi, 1-1 e squadre negli spogliatoi.

Ancora Mesina insidioso ad inizio ripresa. Al 49' colpisce la barriera su punizione, controlla il pallone sulla ribattuta ed impegna Merlano che alza sopra la traversa. Gli ospiti sembrano in palla ma è il Fossano a trovare la via del gol. Della Valle ruba palla a Pane e serve Menabò che da due passi non può sbagliare, 2-1 al 56'. La squadra di Cammaroto prova a reagire: Gonella sguscia bene ma calcia fuori da ottima posizione. La sfida si esaurisce senza ulteriori sussulti. Tre punti importanti per il Fossano al "Pochissimo", Sestri ancora fermo a quota zero (ma con una partita da recuperare con il Casale).

TABELLINO

Fossano (4-3-3): Merlano, Adorni, Bellocchio, Scotto, Utieyin; Rosano (77' Scarafia), Negro, Della Valle; Coulibaly, Menabò Fogliarino (80'Giraudo). A disp: Chiavassa, Moreo, Medda, Quaranta, Brero, De Riggi, Turcis. All. Viassi

Sestri Levante (3-4-3): Salvalaggio, Pane, Soplantai, Podda; Ferretti (61' Bonaventura), Lazzaretti (63' Fenati), D'Ambrosio (77' Bianchi), Maffezzoli; Gonella, Mesina, Gaddini (57'Furno). A disp: Tozaj, Grosso, Parlanti, Bancalari, Cuneo. All Cammaroto

Gol: 11' Rosano, 45'+1' Mesina, 56' Menabò

Ammoniti: D'Ambrosio, Della Valle, Rosano, Adorni

Arbitro: Stefano Raineri di Cuneo; assistenti Ionut Nechita e Mattia Morotti