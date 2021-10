A Clavesana torna "Aiutaci ad aiutare", il corso per aspiranti volontari

Conto alla rovescia per la terza edizione del corso per aspiranti volontari organizzato dal Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana .

Il primo appuntamento è in programma alle 20.30 di venerdì 8 ottobre, presso la sede di corso Vittorio Olcese 3/A (nell’area artigianale della Fondovalle Tanaro).

Un'occasione per conoscere i volontari del gruppo, associato Anpas, e scoprire tutte le attività dell'associazione.

Per partecipare è sufficiente essere maggiorenni e aver voglia di mettersi in gioco per aiutare il prossimo nel momento di difficoltà.

Il corso è completamente gratuito e permette di ottenere l’abilitazione come operatore Dae (defibrillatore semiautomatico) su tutto il territorio nazionale.

La parte di teoria si compone di 54 ore, a cui segue una prova teorica. A questa, seguirà l’attività “sul campo”: un tirocinio pratico protetto, affiancati ai volontari.

Per informazioni è possibile contattare il numero 342/66.555.63 o seguire la pagina Facebook (gvsclavesana) e Instagram (gvs_clavesana).

"Essere volontario però non vuol dire solo emergenza" - spiegano dal Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana - "Si può essere utili anche con i servizi di segreteria o d’ufficio. L’accesso in Associazione, per tutte queste altre tipologie di attività, è aperto dai 14 anni in su per cominciare già ad avvicinarsi a questo mondo."