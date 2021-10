Dopo lo stop del 2020, torna la Stracôni: la 38^ edizione sarà speciale e durerà nove giorni

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, causa emergenza pandemia Covid 19, ritorna la Stracôni, tradizionale camminata dell’autunno cuneese.

Sarà un'edizione diversa, limitata alla partecipazione di 16mila iscritti.

Le principali novità di questa edizione ‘speciale’ sono il percorso e la durata della camminata. Il percorso, pur sviluppandosi per 6,8 km, sarà personalizzato solamente nel tratto relativo al Parco Fluviale Gesso al fondo della discesa Calà Gino Giordanengo (altezza santuario Madonna degli Angeli) sino alla Casa del fiume.

Gli iscritti avranno la possibilità di effettuare la camminata nel periodo compreso tra sabato 13 novembre e domenica 21 novembre 2021.

Il tratto del Parco Fluviale, di circa 3,4 km, in quei giorni sarà presidiato dalle 10 alle 16 da personale del Comitato organizzatore, che provvederà ad effettuare le punzonature dei pettorali, distribuirà eventuali ulteriori gadget e scatterà le fotografie per partecipare al tradizionale “Gioco Stracôni/La guida’ e ad un inedito concorso fotografico che premierà le 50 foto più originali.

Giovedì 7 ottobre, come da tradizione primo giovedì di ottobre, si apriranno le iscrizioni: si chiuderanno giovedì 11 novembre oppure al raggiungimento di sedicimila iscritti.

La quota di partecipazione, fissata in 5€ a persona, ritornerà interamente alle Associazioni Sportive e scuole del territorio in base al numero dei partecipanti; è possibile anche partecipare in forma libera senza alcuna appoggio d’associazione sportiva e/o scuola.

Le iscrizioni PER I LIBERI possono essere effettuate nei seguenti punti: A.S.D. IL PODIO corso Dante, 25 – Cuneo – 0171.63.19.54 BOTTA & B. corso Nizza, 7 – Cuneo – 0171.69.03.10 BOTTA & B. piazza C. Battisti,3 – Mondovì – 0174.42.130

Alla Stracôni è possibile partecipare anche accompagnati dagli ‘amici a quattro zampe’ aderendo così alla ‘Stracôni Monge dog’. Il costo delle iscrizioni è pari ad 8€ (accompagnatore 5,00€ e cane 3,00€) ed i punti di iscrizione sono presso: A.S.D. IL PODIO corso Dante, 25 – Cuneo – 0171.63.19.54 DOG SERVICE presso i punti vendita di Cuneo, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo e Villanova Mondovì.