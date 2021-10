Frabosa Sottana capitale dello sport con il Galà della Castagna d'oro [FOTO E VIDEO]

Frabosa Sottana torna capitale dello sport con i campioni ospiti del Galà della Castagna d'Oro.

Dopo la serata a "tu per tu" con Orietta Berti, condotta da Marino Bartoletti, oggi, domenica 3 ottobre, il palcoscenico è tutto per le stelle dello sport.

Un'edizione che celebra i successi degli azzurri alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 con orgoglio e con un focus speciale sulle donne.

Gradito ritorno di Antonella Palmisano, medaglia d'oro nella marcia a Tokyo 2020, già presente anni fa al Gran Galà di Frabosa, Irma Testa, pugile, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella categoria Pesi Piuma e prima donna italiana a vincere una medaglia olimpica nel pugilato, Ambra Sabatini, medaglia d'oro nei 100 mt piani alle Paralimpiadi di Tokyo, dove ha stabilito anche il nuovo record mondiale della disciplina, correndo la distanza in 14''11, e Davide Mazzanti, coach della nazionale femminile di pallavolo, appena salita sul tetto d'Europa, conquistando sul 3-1 la finale degli Europei in casa Serbia.

Al Galà Palace, questa mattina, la conferenza stampa con gli sportivi che nel pomeriggio riceveranno la Castagna d'Oro, cui ha presenziato anche il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio che lo scorso anno non aveva ritirato il riconoscimento in segno di rispetto per tutti coloro che erano impegnati nell'emergenza causata dalla tempesta "Alex".

Storie di sport, ma soprattutto di umiltà e determinazione, come dimostrano le esperienze condivise con il pubblico in sale.

Due su tutte quelle delle più giovani: Irma Testa, la "Farfalla" del pugilato che, attraverso la boxe dimostra che non esiste uno sport che può essere solo per uomini e che lo sport, qualsiasi disciplina, sia la chiave per il riscatto sociale.

E Ambra Sabatini che, dopo un grave incidente, a 19 anni ha trovato nello sport la cura più potente per superare e andare oltre i propri limiti.

Madrina d'eccezione per l'edizione 2021 Francesca Manzini, imitatrice, comica, conduttrice di “Striscia la notizia"