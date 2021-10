Il Palio degli Asini apre gli eventi dell’autunno albese

In queste belle immagini di Mauro Gallo alcuni momenti dall'Investitura del Podestà e dalla rappresentazione storica andata in scena ieri sera in piazza Duomo

In attesa del taglio del nastro che venerdì le darà ufficialmente il via, con l’arrivo ad Alba dei ministri Mara Carfagna (Coesione Territoriale) e Massimo Garavaglia (Turismo), la capitale delle Langhe accende i motori del suo autunno di eventi con l’evento più suggestivo e caratteristico dell’intero calendario.



Si tratta ovviamente del Palio degli Asini, goliardica rievocazione che quest’anno vedrà i nove borghi cittadini contendersi il vessillo dipinto dallo chef e artista Cesare Giaccone attraverso due batterie e la finale che, così come avvenne già l’anno scorso, verranno corse nel cuore del centro storico, nel suggestivo scenario rappresentato dall’anello compreso tra piazza Risorgimento e piazza Rossetti, attorno al perimetro del duomo.



Novità di quest’anno sarà il ritorno del pubblico, dopo l’edizione a porte chiuse dello scorso anno, con 600 spettatori ammessi lungo le tribune che il Comune e la Giostra delle Cento Torri hanno allestito nelle piazze Risorgimento e Miroglio (ultimi biglietti disponibili sul sito web della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba), mentre dalle ore 15.20 l’evento potrà essere seguito in diretta streaming anche attraverso i canali social della Fiera.



Prologo della corsa è stata come sempre la cerimonia di "investitura del podestà", andata in scena nella serata di ieri in piazza Duomo, accompagnata dalle rappresentazioni che i borghi hanno portato in scena pescando tra i ricchi repertori delle loro partecipazioni alla Sfilata Storica, ancora sospesa quest’anno nell’attesa di riassegnare anche il premio. A interpretare la storica figura, accompagnato dalla Signora di Alba, è stato l’assessore comunale al Turismo Emanuele Bolla, mentre gli stendardi dei nove borghi hanno fatto da cornice agli applauditi spettacoli che hanno preceduto e seguito la presentazione alla città dello stendardo che nel pomeriggio di oggi verrà assegnato al fantino che per primo riuscirà a tagliare il traguardo posto davanti all’ingresso del duomo.