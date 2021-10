Orietta Berti incanta il pubblico al Galà della Castagna d'Oro a Frabosa Sottana [FOTO E VIDEO]

Cinquantacinque anni di carriera e ancora lì, sulla cresta dell'onda, a scalare le classifiche e a far cantare gli italiani di tutte le età.

Orietta Berti, è stata la prima grande ospite della 33^ edizione del Galà della Castagna d'Oro di Frabosa Sottana.

Ieri sera, sabato 2 ottobre, l'usignolo di Cavriago, è stata protagonista a "tu per tu" con il giornalista Marino Bartoletti, incantando il pubblico in sala con aneddoti e canzoni.

Grande protagonista della musica italiana degli anni Sessanta e Settanta, ha debuttato interpretando "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli, per poi raggiungere la fama con "Fin che la barca va" e "Tipitipitì", nel 2021 è tornata sul palco del Festival di Sanremo con "Quando ti sei innamorato" per poi esplodere con "Mille".

Alla fine della serata Orietta, dopo aver cantato il tormentone realizzato con Fedez e Achille Lauro, ha ricevuto la Castagna d'Oro e si è concessa ai fans per selfie e autografi.

Il parterre di grandi ospiti al Galà della Castagna continua. Oggi, domenica 3 ottobre, dalle 14.30 al Galà Palace con Antonella Palmisano, medaglia d'oro nella marcia a Tokyo 2020, Irma Testa, pugile, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella categoria Pesi Piuma, Ambra Sabatini, medaglia d'oro nei 100 mt piani alle Paralimpiadi di Tokyo, dove ha stabilito anche il nuovo record mondiale della disciplina, correndo la distanza in 14''11, e Davide Mazzanti, coach della nazionale femminile di pallavolo, appena salita sul tetto d'Europa, conquistando sul 3-1 la finale degli Europei in casa Serbia.