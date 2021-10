Cannabis legale, tutti i segreti della Blueberry Weed

I segreti della Blueberry Weed sono tanti. A cominciare dal fatto che fa parte della famiglia della cannabis, ma questa cosa non deve più colpire negativamente. I tempi cambiano e sempre più ci si rende conto che legalizzare prodotti come la cannabis è il futuro.

Ce lo rivelano non solo gli appelli e le raccolte firme, ma in particolare l’uso sempre più diffuso della coltivazione legale di queste piante per la cura della salute. Non le si intende più come soluzioni per stordirsi ma come terapie vere e proprie. Di fatto lo sono, perché la cannabis diventa allucinogena soltanto se si bruciano quelle parti che contengono le sostanze come il thc. Una volta liberata da esse, è un ottimo e innocuo aiuto per risolvere diversi problemi di salute.

Blueberry Weed , l’erba mirtillo che fa bene

Blueberry Weed significa letteralmente “erba mirtillo”, perché il sapore ricorda molto quello acido-dolciastro di questa bacca. La nascita di questa varietà di cannabis che ora si può trovare anche nella sua forma legale, si fa risalire a quel gran periodo di sperimentazione che furono gli anni Settanta/Ottanta del secolo scorso. In particolare fu un coltivatore geniale, DJ Short, a creare l’ibrido, motivo per cui a volte ci si riferisce al prodotto come “la Blueberry di DJ Short”.

La Blueberry Weed nasce da un fortunato incrocio sperimentale tra la Afghana e il misto Thai/Thai Viola. A sua volta, la Blueberry viene usata per generare altri ibridi come la Blue Dream. La pianta presenta foglie dai riflessi violacei e i suoi fiori appena schiusi emanano un profumo simile a quello dei frutti di bosco, da cui il nome. I benefici dell’utilizzo di questa varietà nella sua produzione legale al CBD sono legati al suo effetto rilassante contro le ansie e gli attacchi depressivi, ma agisce anche in supporto di dolori acuti e costanti che non lasciano riposo.

Consigli per l’utilizzo della Blueberry Weed CBD

La varietà legale di Blueberry Weed rientra nella legalità perché non ha elevati livelli di thc e un ottimo valore di CBD.

Può aiutare persone che soffrono di depressione o di attacchi di ansia e di panico. Ha un’azione decisa anche contro l’insonnia, poiché favorisce una calma interiore che concilia il sonno. La Blueberry è l’aiuto ideale in casi di ansie provocate da forti traumi e supporta le terapie psicanalitiche sui disturbi da stress. Proprio per questo suo effetto fin troppo rilassante è sconsigliata se si deve guidare o ci si deve mettere in viaggio, specie di notte.

Essendo un prodotto perfettamente in regola con la legge non è difficile trovare la Blueberry Weed nei negozi specializzati. Ma si può acquistare anche online, presso siti specializzati che forniscono non soltanto le informazioni necessarie sul prodotto ma anche le migliori condizioni di spedizione e pagamento.