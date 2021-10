Chiusa Pesio, il Complesso Museale “Cavalier Giuseppe Avena” aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Anche quest’anno il Complesso Museale “Cavalier Giuseppe Avena” aderisce all’iniziativa a livello nazionale F@Mu, Famiglie al Museo.

Il 10 ottobre è infatti il giorno F@Mu2021, l'ottava edizione della Giornata delle Famiglie al Museo (F@Mu), il cui scopo è quello di creare una giornata in cui tutta la famiglia si ritrovi assieme al museo per godere dell’arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi.

Il tema di F@Mu 2021 è espresso nella frase: “nulla accade prima di un sogno”, di Carl Sandburg.

Nel pomeriggio di domenica 10 ottobre il Museo “Avena” organizza, per tutte le famiglie che aderiranno all’iniziativa, il laboratorio “Viaggio nel tempo”. Come in un sogno, i partecipanti faranno un salto nel passato per rivivere da protagonisti antiche pratiche. Si potranno cimentare nella tessitura della lana con telaio individuale e nella realizzazione di ornamenti secondo svariate tecniche. Torneranno ad un lontano passato imparando l’accensione del fuoco con metodi antichi. Sarà possibile provare il tiro con l’arco. Le attività si terranno all’aperto nel centro storico del paese, in piazza Ferrero (piazzetta dell’Annunziata) ed in piazza Cavour.



Prima dell’attività creativa ad ogni famiglia verrà proposto un breve approfondimento guidato all’interno del Museo.

Tutte le attività sono gratuite ed aperte alle famiglie ed ai bambini di tutte le età, si svolgeranno dalle ore 14.30 alle 17.30. La prenotazione, OBBLIGATORIA per partecipare all’evento, può essere effettuata presso presso l’Ufficio Turistico di Chiusa di Pesio: tel. 0171/734990 e-mail valle.pesio@gmail.com

Si ricorda che in base alle disposizioni governative vigenti per accedere al museo è necessario esibire il Green Pass.

Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.