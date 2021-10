Oggi a Rossana in scena il tradizionale Mercato della sagra della Castagna e del Fungo

Taglio del nastro oggi 3 ottobre, a Rossana, per il Mercato della Sagra della Castagna e del Fungo

Prodotti locali, in particolar modo funghi porcini e castagne Bracalla, la varietà tipica di Rossana, in Piazza Gazelli mentre per le vie del paese si snoda, fra profumi inebrianti, il Mercato dei produttori alimentari locali, con continui intrattenimenti musicali che rallegreranno ancor di più l’atmosfera.

Come da tradizione, durante tutta la giornata, i volontari della Pro Loco serviranno le caldarroste “I Mundaj” nello stand situato in piazza Gazelli.

Si potranno inoltre visitare varie mostre, come quella sulla Castagna e le sue varietà in piazza Gazelli, oppure quella micologica a cura del Gruppo Micologico Bovesano “A.M.B.A.C- Cumino APS” presso l’ex confraternita.

In occasione della Sagra, sarà possibile fare una visita guidata all’Ecomuseo della Resistenza Codirosso, trasferitosi recentemente presso i locali di Palazzo Garro, dove sarà visitabile anche la mostra dei lavori del noto pittore rossanese Giorgio Giordano. Sempre a Palazzo Garro la Mostra dei Coltelli e la Mostra di Pittura.