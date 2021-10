Affluenza delle 19 al 39,46% in Granda. A Crissolo e Prunetto già superato il quorum, verso la riconferma i due sindaci uscenti

Urne aperte da questa mattina alle 7 e fino alle 23 oggi domenica 3 ottobre 2021. Si vota anche domani, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15.

Alle 19 il dato dell'affluenza attesta la Granda al 39,46%. Alle precedenti amminsitrative era quasi al 53.

L'elezione diretta del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali vedono coinvolti - per la nostra provincia - 26 comuni:

Barbaresco, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Casteldelfino, Cavallermaggiore, Crissolo, Dronero, Entracque, Frassino, Grinzane Cavour, Lequio Tanaro, Martiniana Po, Melle, Monesiglio, Montaldo Roero, Nucetto, Pezzolo Valle Uzzone, Pontechianale, Prazzo, Prunetto, Roccaforte Mondovì, Roddi, Sampeyre, Santo Stefano Roero, Valdieri e Vinadio.

Per la tornata delle Amministrative 2021, un apposito decreto-legge del premier Mario Draghi, emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 5 marzo scorso e poi convertito in legge, ha abbassato al 40% il quorum strutturale per l’elezione del sindaco nei Comuni (sotto i 15 mila abitanti) con una sola lista.

Per la Granda sono sette i comuni interessati: Roccaforte Mondovì, Sampeyre, Monesiglio, Prunetto, Nucetto, Pezzolo Valle Uzzone, Pontechianale e Crissolo.

Il quorum necessario (essendoci lista unica) potrebbe venire raggiunto già oggi, anche se, per avere la certezza dell'elezione, occorrerà attendere lo spoglio delle schede, alle 15 di domani pomeriggio (lunedì).

Al momento solo Crissolo e Prunetto hanno superato il quorum del 40% e, pur mancando l'ufficialità, hanno riconfermato in entrambi i casi i sindaci uscenti, Fabrizio Re a Crissolo e Luigi Costa a Prunetto.

L'altra rilevazione è prevista alle ore 23 di oggi. Una quarta e ultima rilevazione sull'affluenza sarà diffusa alle ore 15 di domani, 4 ottobre.