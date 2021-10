Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sonobscuole ad alta specializzazione tecnologica, nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.

Gli ITS offrono percorsi gratuiti biennali post diploma o qualifica.

La Fondazione ITS per il Turismo e le Attività Culturali nella sede di Bra in piazza Giolitti 8 propone il corso Hospitality Manager - Corso Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive





I percorsi biennali hanno una durata totale di 1800 ore (1200 ore in aula e 600 ore di stage in azienda).

Per essere ammessi al corso sono previste prove di selezione in base ai posti disponibili.

I percorsi sono rivolti a residenti in Italia, in possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, con priorità di accesso per under 35.

Offrono percorsi gratuiti biennali post diploma per formare tecnici superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo, portando nelle imprese competenze altamente specialistiche e capacità d'innovazione.

L’ITS rilascia un diploma di specializzazione tecnica superiore, titolo di studio riconosciuto a livello nazionale e internazionale; si colloca tra il diploma di istruzione secondaria superiore e la laurea.

Il Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico ricettive – Hospitality Manager conosce ed amministra correttamente l’impresa ricettiva, coordinando l'organizzazione del lavoro, la definizione delle procedure e l'efficacia operativa dei diversi reparti sovraintendendo tutti i processi gestionali di un albergo (Amministrazione e gestione della struttura, Marketing, Food & Beverage Management, Room Division, Customer care).

Il Tecnico può operare all’interno di strutture turistico/ricettive, occupandosi di marketing e promozione, gestione risorse umane, amministrazione economico-finanziaria; come lavoratore autonomo (creazione e gestione di una piccola impresa nel settore) e all'interno di piccole realtà del settore turistico, nei ruoli di front office e di gestione operativa delle attività aziendali.

Materie principali: Hospitality Management, Gestione Aziendale del settore turistico, Turismo accessibile, Sostenibilità e territorio, Competenze relazionali, Sicurezza sul lavoro, Pari opportunità, Marketing, Turismo 4.0, Autoimprenditorialità, Lingua inglese, Lingua tedesca .

Per informazioni

ITS Turismo e Attività Culturali – Sede di Bra

Tel 0172 413030

Email: didattica_bra@its-turismopiemonte.it