Racconigi Cycling Team: Valentina Basilico terza al “Memorial Valeria Cappellotto” di Sarcedo

Ennesimo brillante piazzamento di una stagione indimenticabile per la brianzola Valentina Basilico. La forte portacolori del Racconigi Cycling Team, reduce dal “Campionato del Mondo Donne Junior” di Leuven (Belgio), è salita sul terzo gradino del podio anche nella sesta edizione del “Memorial Valeria Cappellotto”, abbinata al terzo “Memorial Giancarlo Pigato”, gara riservata alla categoria donne junior voluta dal team Breganze - Millenium sulle strade venete di Sarcedo, in provincia di Vicenza.

La competizione, andata in scena nel primo pomeriggio di sabato 2 ottobre, si è disputata sulla distanza di 73,296 chilometri, spalmati sulle strade di un circuito cittadino, lungo 6100 metri, ripetuto per dodici volte. Il tratto conclusivo, con traguardo posto in leggera salita, ha scremato il gruppo delle 75 partenti, risultando poi decisivo nel finale di corsa.

Per l'atleta diretta in ammiraglia dal tecnico Roberto De Filippo, già campionessa italiana ed europea su pista, si tratta del sesto podio stagionale su strada, il terzo consecutivo dopo quelli conquistati al “Trofeo Città di Alba” ed al “Trofeo Inalpi - Viterie Annibale” di Racconigi.

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR “MEMORIAL VALERIA CAPPELLOTTO - MEMORIAL GIANCARLO PIGATO” A SARCEDO (VI):

1) Barale Francesca (Vo2 Team Pink) Km 73,296 in 1h52'48'' alla media di 38,987 Km/h

2) Pellegrini Francesca (Valcar - Travel & Service)

3) Basilico Valentina (Racconigi Cycling Team)

4) Casagranda Andrea (Breganze - Millenium)

5) Del Sarto Milena (GS Gauss)

6) Contarin Elena (Breganze - Millenium)

7) Ciabocco Eleonora (Ciclismo Insieme - Team Di Federico)

8) Torres Serena Jeanette (GS Gauss)

9) Valtulini Elisa (SCV Bike Cadorago)

10) Redaelli Emma (Valcar - Travel & Service)