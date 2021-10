Volley: il centrale-schiacciatore del Vbc Synergy Mondovì Nicola Cianciotta sul tetto del mondo! L’Italia Under 21 supera la Russia 3-0 ed è Campione del Mondo!

Ancora un’impresa dell’Italia della pallavolo. Dopo i successi europei delle Nazionali maggiori, questa volta è toccato alla rappresentativa dell’Italia Under 21 maschile salire sul podio più alto, non d’Europa ma addirittura del Mondo.

Nella finalissima di Cagliari, infatti, la Nazionale Azzurra guidata da Angiolino Frigoni ha superato la Russia per 3-0, conquistando così il titolo di Campione del Mondo. Una soddisfazione particolare anche per il Vbc Synergy Mondovì, visto che nell’Italia laureatasi Campione del Mondo c’è il neo “Galletto” Nicola Cianciotta.

Il ventenne centrale originario di Bari, ma che a Mondovì giocherà probabilmente come schiacciatore, ancora una volta è stato autore di una prestazione da protagonista. Un’ottima notizia, dunque, anche per coach Denora in vista dell’imminente avvio del Campionato di A2. In un PalaPirastu traboccante di pubblico e di calore, gli Azzurrini hanno giocato con grinta e determinazione, meritando la conquista del titolo. Cianciotta, inoltre, è stato premiato come miglior centrale del torneo.

Dopo aver battuto in semifinale la Polonia (3-2), al termine di una memorabile rimonta, Michieletto e compagni hanno saputo recuperare rapidamente le energie, sfoderando una prestazione maiuscola. Congratulazioni, dunque, al neo Campione del Mondo Nicola Cianciotta!