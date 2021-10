La festa dei nonni alla biblioteca di Moretta

Sabato 2 ottobre si è​ svolta la festa dei nonni presso la biblioteca "B.Millone" di Moretta con le letture sui nonni visti come "eroi coccoloni" dai nipotini.

Per le misure anticovid non si è​ potuto svolgere il laboratorio creativo legato alla lettura, ma ogni bambino ha portato a casa il diploma da personalizzare, decorare e colorare per regalarlo ai propri nonni insieme ad una bella poesia a tema.



Nella medesima occasione sono stati consegnati anche i primi libri alle bimbe e ai bimbi del 2020. Il progetto Nati per Leggere promosso dalla regione Piemonte, sostenuto dalla compagnia San Paolo e che si interfaccia con la nostra biblioteca comunale "B.Millone" vuole incentivare e promuovere la lettura ad alta voce ai bimbi fin dalla più tenera età.

Al pomeriggio nipotini e nonni si sono recati all'oratorio per la continuazione della festa dei nonni: essendo anche la giornata della gentilezza, gli animatori hanno organizzato giochi di condivisione, gentilezza e amicizia tra risate, coccole dei nonni, gioia e felicità e risate dei bambini.