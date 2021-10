Cuneo: in Coldiretti un incontro di sensibilizzazione con il Polo per l'autismo

Agricoltura diventa sinonimo di inclusione sociale. Giovedì 14 ottobre dalle 17 alle 19, presso la sede di Coldiretti Cuneo, in Piazza Foro Boario 18, si svolgerà l’incontro gratuito “Scommettiamo insieme sul valore dell’autismo nelle aziende agricole”, un’occasione per parlare di autismo ed esplorare le possibilità di coinvolgimento sociale nelle attività agricole.



L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto SARA (Sperimentazione di Azioni in Rete per l’Autismo) con il contributo delle Fondazioni CRT e CRC. L’incontro vuole essere, oltre ad un’occasione di sensibilizzazione sul delicato tema del disturbo, anche un primo passo verso la realizzazione di nuovi progetti che, in ottica sociale, possano permettere alle aziende agricole di diversificare le proprie attività.



Per fare questo è però necessaria la giusta formazione iniziale di modo che il disturbo possa essere accolto sul campo con l’ausilio di competenze specifiche che, non solo facilitino la corretta riuscita delle attività richieste dal lavoro in azienda, ma che sostengano anche l’individuo con disturbo dello spettro autistico nella buona crescita e strutturazione delle proprie risorse personali.



L’incontro viene svolto con l’intervento di esperti del Polo per l’autismo, di modo da consentire alla aziende partecipanti di toccare con mano gli aspetti più delicati del disturbo e comprenderne insieme il significato e le risorse potenzialmente intrinseche.



Interverranno il Dott. Paolo Briatore, psicologo psicoterapeuta ASLCN1 e Coordinatore del Nucleo Autismo, il Dott. Pietro Piumetti (Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese), psicologo e psicoterapeuta referente del Polo Autismo. Gli interventi saranno coordinati dalla Dottoressa Monica Brignone referente dell’Agricoltura Sociale di Coldiretti Cuneo.



Partner dell’incontro sono CSAC, ASL CN1, le Cooperative sociali MOMO e Proposta 80.



Per chi fosse interessato è richiesta l’iscrizione entro il 12 ottobre, scrivendo all’indirizzo mail info@linfasolidale.it o contattando il seguente numero 0171447360.