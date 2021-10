Bra: ripartono i seminari online per i genitori

Prende avvio ad ottobre un nuovo ciclo di seminari informativi organizzati dall’Asilo Nido di Bra, dedicati in particolare ai genitori dei bambini di età inferiore ai tre anni.

Gli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti gli interessati, si svolgeranno on line sulla piattaforma Zoom. A dirigere gli incontri sarà la psicologa Silvia Spinelli.

Si comincia lunedì 18 ottobre 2021 (dalle 17,30 alle 19,30), quando si affronterà il tema “Buona strada: come aiutare i bambini a sentirsi sereni anche quando mamma e papà non ci sono? Come gestire le paure o le crisi da ambientamento? L'autonomia è un obiettivo educativo? Come posso aiutare il mio bimbo a sentirsi tranquillo e a affrontare serenamente il distacco? Perché alcune competenze che sembravano acquisite, ora mi sembrano tornare indietro?”.

L’incontro successivo è previsto per il 29 novembre, quando si parlerà di “Capricci e opposizione: che cos’è realmente un capriccio? Perché non riesco a calmare mio figlio/a? Come faccio a capire se si tratta di un capriccio o di un bisogno? E perché mi sento a disagio?”.

Lunedì 24 gennaio 2022 sarà invece la volta di “Le emozioni dei bambini”, mentre il 14 marzo si parlerà di “Perché devo usare il vasino?”.

Chiude il ciclo di appuntamenti l’incontro sul tema “Verso la scuola dell’infanzia” in programma il 23 maggio.

Per partecipare a tutti gli incontri è necessario utilizzare il link https://us02web.zoom.us/j/85289418893.