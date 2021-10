Ferruccio Fazio al meeting del Lions Club Mondovì Monregalese

Si è tenuto a Mondovì il secondo meeting del Lions Club Mondovì Monregalese, sul tema “La sanità dopo la fase acuta della pandemia”.

Il presidente Sergio Zavattero ha introdotto la serata presentando il relatore, il professor Ferruccio Fazio, con una ricca esperienza in ambito sanitario ed attuale sindaco di Garessio, e il moderatore, il giornalista Gianni Scarpace.

Da una prima citazione delle origini della pandemia, nel 2019, sono state discusse numerose tematiche: da come la pandemia ha cambiato la nostra vita alla necessita di incrementare l’informazione e quindi, accanto ad una comunicazione libera, affiancare una comunicazione corretta.

Si è poi ricordato come erano stati affrontati i primi casi nella casa di riposo di Garessio, con un isolamento immediato di tutti coloro che presentavano anche minimi sintomi.

Per quanto concerne i vaccini, rispetto ai normali tempi necessari a questo tipo di ricerche, questi sono stati trovati in tempo record per un virus così complesso.

Oggi i vaccinati hanno rischi molto inferiori, circa centomila volte è maggiore il rischio di chi non si vaccina. E la terza dose booster sarà una dose di rinforzo che consolida l’immunità cellulare.

Si è inoltre evidenziata l’importanza di una sanità territoriale, che significa avvicinare la sanità ai cittadini, non i cittadini alla sanità. Questo per far si che la sanità sia più “user friendly” cioè più vicina ai cittadini.

Questo vale sia per casi di Covid che per altre problematiche del settore.

La serata si è conclusa con diverse domande da parte dei soci Lions che ha dimostrato un ampio interesse nel settore sanitario.