Le due Frabose protagoniste a "Che tempo che fa"

Frabosa Soprana e Frabosa Sottana protagoniste a "Che tempo che fa", trasmissione condotta su Rai3 da Fabio Fazio.

Ieri, domenica 3 ottobre, la prima puntata dopo la pausa estiva, ha visto protagonisti i due comuni che hanno ospitato e premiato rispettivamente Fazio con il "Premio Simpatia" e Orietta Berti che lo scorso week-end ha ricevuto la Castagna d'Oro. (Per vedere la puntata clicca qui).

Proprio da una battuta tra Fazio e Luciana Littizzetto, lo scorso maggio, era nata la decisione di consegnare il premio simpatia al conduttore, che ha trascorso le estati della sua infanzia a Soprana.

"Nonostante sia conciato così gli hanno dato un premio" - ha detto la Littizzetto.

""Non vado mai da nessuna parte, è il premio a cui tengo di più. Per me è un luogo dell'anima, ti aspettano il prossimo anno" - ha ricordato Fazio, che ad agosto ha raggiunto Soprana.

"Sono rosa dall'invidia, ti hanno fatto un sacco di regali!" - ha concluso la Littizzetto che se accetterà l'invito potrebbe essere la prossima a ricevere il premio.

Nel corso della puntata anche Orietta Berti che, come promesso durante il "tu per tu" con Bartoletti sabato sera al Galà Palace di Sottana, ha mostrato a tutti la "Castagna d'Oro".