Maltempo, frana sulla A26, chiuso il tratto tra Masone e Ovada

Una frana allo svincolo tra Masone e Ovada ha causato la chiusura della A26 Genova-Gravellona Toce al chilometro 22, in direzione Gravellona Toce. E' successo in tarda mattinata a causa del maltempo che sta colpendo la Liguria e che nelle ultime ore si è concentrato sulla valle Stura. Tra le zone più colpite Rossiglione, dove una frana si è abbattuta contro a un palazzo.



Per quanto riguarda le autostrade, in mattinata era stato chiuso il tratto tra Ceva e il bivio A6/A10 a Savona in direzione del bivio con la A10.