Maltempo in provincia di Alessandria: colonna mobile dei vigili del fuoco di Cuneo partiti per Ovada

Nord Ovest flagellato dal maltempo, in particolare il Savonese, le valli Bormida e Belbo, la valle Tanaro e l'Alessandrino, dove si segnala l'interruzione del collegamentro ferroviario con Genova e la chiusura della statale del Turchino.

Tantissimi gli interventi per i quali è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, una sessantina tra quelli terminati, in corso o in coda. Ed è proprio in questa zona, in particolare ad Ovada, che andranno in supporto i vigili del fuoco della Granda, in partenza a breve con la colonna mobile.

Tre mezzi e nove uomini del nucleo CRAB (contrasto rischio acquatico di base), sono partiti per raggiungere l'area e per dare una mano ai colleghi della zona e rispondere in modo tempestivo agli interventi richiesti dalla popolazione.