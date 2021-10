Il ruolo degli iscirtti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero nelle elezioni nei piccoli comuni

Quorum già raggiunto, probabilmente, in diversi dei piccoli comuni della nostra provincia chiamati al voto e con un'unica lista candidata. Se già c'è il quorum cdertificato del 40% a Prunetto e Crissolo, in molti altri casi è stato comunque raggiunto anche se il dato dell'affluenza non lo registra.

Perché?

Lo spiega la responsabile del servizio elettorale del Comune di Pezzolo Valle Uzzone, Anna Renza Negro. Questo comune rientra nel caso succitato. Il quorumè stato raggiunto, per cui il sindaco è stato eletto, ma i dati dell'affluenza non lo rilevano.

E' "colpa" dei voti dei residenti all'estero, gli iscritti al registro A.I.R.E.

Tra le novità introdotte del Decreto del Ministero dell’Interno 03/08/2021, viene stabilito che ove sia stata ammessa una sola lista, sono eletti i candidati a consigliere comunale ed il candidato a Sindaco, a condizione che il numero dei votanti non sia stato inferiore ai 40 % degli elettori iscritti nelle Liste Elettorali.

Per calcolare detto 40%, in deroga a quanto previsto dall’art. 71 comma 10 del D. Lgs. N. 267/2000, non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) i quali vengono decurtati dal numero complessivo degli elettori.

Trattasi di una norma che recepisce un emendamento dell’ANCI evitando che l'inclusione nelle liste elettorali di cittadini residenti all'estero, i cui spostamenti sono resi piuttosto difficoltosi stante l’emergenza epidemiologica in corso, vivendo i medesimi in paesi extraeuropei, potrebbero causare nei comuni di minori dimensioni e con alto tasso di emigrazione, grande difficoltà al raggiungimento del quorum strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative, con conseguente nullità della procedura elettorale.