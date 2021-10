Oggi e domani allerta ROSSA nelle valli Bormida e Belbo. Sale ad ARANCIONE in Valle Tanaro

Sale anche nella nostra provincia l'allerta meteo.

Gialla nella zona collinare, tra Langhe e Roero. Arancione, invece, in valle Tanaro. Sia per la giornata di oggi che per quella di domani.

L'ondata di maltempo sta sferzano le regioni del Nord Ovest, con la Liguria alle prese con numerose esondazioni e il Piemonte che, di ora in ora, aggiorna i rischi dovuti alle forti precipitazioni in atto, soprattutto nella zona nord della regione, tra Verbano e Novarese e in Valle Bormida e Belbo, dove l'allerta è addirittura ROSSA.

Per la valle Tanaro il rischio al momento è moderato. Potrebbero verificarsi limitate esondazioni e frane. Non risultano particolari criticità e dalla centrale operativa dei vigili del fuoco per ora non vengono comunicati interventi.

Sulla Torino-Savona vengono segnalati allagamenti e ristagni d'acqua tra Altare e il bivio con la A10.

Per condizioni meteo avverse, tratto chiuso tra Ceva e Bivio A6/A10 in direzione del bivio A10. Per la Liguria seguire S.S. 28 e S.P. 582

Dalle 10 è stata chiusa l'entrata al casello di Millesimo in direzione Savona.

Disagi anche in Piemonte, dove Arpa ha diramato l'allerta arancione per la zona nord della regione, in particolare il Verbano. Nel frattempo, Anas ha chiuso in entrambe le direzioni la strada statale 456 Del Turchino dal km 71,000 al km 78,764 all’altezza di Ovada (Alessandria).

IL SINDACO DI CEVA, visto l’aggravarsi delle previsioni metereologiche prevista per le prossime ore, chiede che tutti i cittadini che non hanno ancora aderito al sistema di allertamento comunale, si attivino per fornire al Comune di Ceva i propri dati al fine dell’ inserimento nelle liste per l’ottenimento delle comunicazioni di allerta meteo in corso.