A Mondovì, sabato 9 ottobre il convegno “Sfumature d’ambiente” precederà l’assemblea soci annuale di INSIEME

L’assemblea annuale dei soci di Insieme quest’anno sbarcherà a Mondovì, sabato 9 ottobre, a Piazza.

La precederà alle ore 9:30 il dibattito con tema “Sfumature d’ambiente - Dialoghi sulla relazione ambiente/vita” che si terrà in due sale, collegate tra loro in videoconferenza a causa dei contingentamenti anti-Covid: il “salone delle feste” della Società Circolo di Lettura e la sala conferenze del Centro Studi Monregalesi. Verrà trattato l’ambiente sotto vari punti di vista, ognuno esposto da diversi ospiti, tra i quali sono previsti: Chris Bangle (managing director di Chris Bangle Associates e Presidente/Fondatore di Big Bench Community Project- ambiente e arte), Antonio Biella (Direttore Generale Acqua San Bernardo - ambiente ed economia), Francesca Blengini (Direttore tecnico Agenzia Club dei Viaggi di Mondovì - ambiente e turismo), Donatella Galliano (Presidente di Psicologia dei Popoli Piemonte e Federazione - ambiente e salute), Attilio Ianniello (Comizio Agrario di Mondovì - ambiente e agricoltura), Erminio Meroni (Presidente Comitato Sentiero Landandé - ambiente e sport/cultura), Michele Rosboch (Presidente IRES Piemonte e docente di storia di diritto italiano ed europeo all’Università degli Studi di Torino - ambiente e religione)

Interverranno inoltre: il Presidente di Fondazione CRT, Giovanni Quaglia, il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, ed il Vescovo Mons. Egidio Miragoli. A moderare il dibattito in due momenti di confronto ci saranno i due giornalisti Paolo Cornero e Gabriele Gallo. Seguirà il pranzo (con posti limitati) presso l’Osteria Vineria Cantine Bonaparte e nel pomeriggio vi sarà la possibilità di effettuare alcune visite nel centro storico di Mondovì Piazza. «Sarà finalmente un’occasione di ritrovo con i nostri associati, dopo diversi mesi di incertezze dovute alla pandemia» afferma Marcello Cavallo, Presidente di Insieme «E sarà inoltre un’occasione per ritornare nel Monregalese, che negli ultimi tempi si sta dimostrando molto attivo e dinamico nella nostra Associazione, e dove qualche mese fa si è costituito il gruppo territoriale di Insieme, coordinato da Barbara Nano, che ringrazio fin d’ora per l’impegno profuso nell’organizzazione».