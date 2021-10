Il Soroptimist una filosofia di vita e di impegno sociale

“Accelerare il cambiamento” è il motto della Presidente Giovanna Guercio, che guiderà il SI (Soroptimist Italia) nel biennio 21-22.

400 donne fra Presidenti, Segretarie e Socie, in rappresentanza dei 160 Club italiani, sabato 2 ottobre si sono ritrovate a Roma , in Piazza della Repubblica presso il The Space Moderno per ascoltare le linee programmatiche della nuova Presidente.

La giornata si apre con un video emozionante e di grande impatto, che la dr.ssa Guercio ha richiesto al Club di Cuneo, registrato nel Teatro Toselli con il coordinamento di Vera Anfossi, attuale Presidente del Club di Cuneo, nonché insegnante del liceo musicale.

Hanno collaborato:

· Voci: Ginevra Anghilante, Anna Femorali, Beatrice Peano, Carlotta Scotto.

· Flautista: Nadia Khreiwesh

· Violoncellista: Milena Punzi Anfossi

· Tecnici del suono e montaggio audio: Pietro Pellegrino, Noemi Risso

· Riprese e montaggio video: Rossella Baudena

· Tecnico luci: Roberto Punzi.

· Docenti del liceo musicale: Elda Giordana, Nina Monaco, Vera Anfossi.

Sono stati richiamati i principi soroptimisti, molto attuali, della solidarietà, della sorellanza, dell’azione comune e della professionalità elevata, idonei a contrastare un periodo in cui la fragilità ha avuto la meglio su ogni altra emozione.

La Presidente inviata alla necessità di un adeguamento veloce alle nuove necessità, prima fra tutte la tutela dell’ambiente che è stato “consumato senza pensare e consumato senza prevedere le conseguenze” da parte delle generazioni precedenti.

Presentato il Progetto: “RINASCE LA FORESTA CHE SUONA”: verranno piantati circa 6.000 abeti rossi, in Val di Fiemme dove la tempesta Vaia ha distrutto gli alberi da cui proveniva il pregiato legno per la costruzione degli strumenti musicali.

Particolare attenzione ai temi della Istruzione e della formazione di qualità, che devono essere sempre più sostenute in un contesto in cui povertà educativa e mancanza di opportunità di studio e di lavoro si affacciano sulle nuove generazione.

Poi si è parlato di inclusione, sviluppo sostenibile, Stem, advisoring (far conoscere il patrimonio culturale del Soroptimist a nuove giovani socie) e del mentoring (che favorisce l’acquisizione di competenze digitali e tecnologiche a favore delle nuove generazioni).

Per il Club di Cuneo sono presenti Vera Anfossi (Presidente) e Ingrid Brizio (Past President e Programe Director).

La Presidente Nazionale ha incaricato Ingrid Brizio dell’analisi SROI (Social return on investment) dei progetti di tutti i club nazionali per il prossimo biennio.

Molto entusiasmo e molta voglia di fare rete: i valori soroptimisti sono una filosofia di condotta improntata allo sviluppo, soprattutto professionale, delle donne.

Comincia con queste premesse l’anno sociale 21/22, che prevedere l’inaugurazione, il 21 ottobre 2021 della Stanza di ascolto protetto (Progetto Nazionale), presso il Comando Provinciale del Carabinieri di Cuneo: un’ azione concreta per arginare l’isolamento e la violenza, che nonostante tutto continua ad essere all’ ordine del giorno.

Il Club di Cuneo, fondato nel 1984, conta 40 socie ed ha messo a punto importanti progetti allineati alle direttive nazionali, europee e mondiali.