L'importanza della croce verde per le farmacie

Avere una corretta illuminazione ed essere visibili da ogni angolo della strada è uno dei tanti compiti delle farmacie. Al fine di facilitare questo, tutte le farmacie sono munite di insegne e luci luminose. Questi supporti luminosi offrono quindi ai cittadini la possibilità di trovare senza difficoltà la farmacia più vicina e intervenire prontamente su qualsiasi malore anche in mancanza di luce.

La classica croce verde è infatti diventata per tutti noi un simbolo ben preciso, su cui fare affidamento e ormai un segno distintivo della cultura occidentale. Tramite questo articolo potrete informarvi sulle caratteristiche di questo elemento che caratterizza da anni ogni città italiano e non, scoprendone iil significato, le caratteristiche e l'importanza iconografica.

Significato e caratteristiche di questo simbolo

Come anche riportato da https://www.pubblilight.it/prodotti/croci-ed-insegne-per-farmacie-e-parafarmacie.html, la croce verde tipica delle farmacie non è un simbolo casuale. Essa rimanda infatti al giuramento di Ippocrate e simboleggia non solo speranza, ma anche salute e benessere. Secondo infatti la tradizione medica, il verde smeraldo utilizzato per le croci rappresenta un augurio di ottima salute e una speranza di pronta guarigione.

In aggiunta, subentra il significato che questo simbolo ha assunto con gli anni: la sicurezza. Vedere, anche in lontananza, un simbolo del genere nel momento del bisogno potrebbe infatti significare moltissimo nella guarigione di un individuo e quindi infondere un senso di speranza e di sicurezza.



Solitamente, le croci per farmacie vengono realizzate in materiali molto resistenti, polimeri plastici compatti capaci di garantire una solidità strutturale anche in presenza di avversi agenti atmosferici. Questa speciale struttura contiene al suo interno un sistema di illuminazione, spesso a led, capace di illuminare in modo intenso lo spazio in prossimità dell'attività commerciale, segnalando anche a grande distanza la presenza della stessa.



Al fine di evitare possibili danneggiamenti causati da pioggia, eccessiva esposizione al sole, neve o grandine, la parte esterna delle croci luminose è ricoperta da un sottile strato di una speciale pellicola, utile a a conservare perfettamente l'insegna stessa e a non far diminuire la qualità della luce offerta.



Attualmente in commercio vi sono vari tipi di insegne luminose, che si differiscono per prezzo, grandezza, luminosità e ovviamente qualità. Maggiore sarà quindi l'efficacia del trattamento alla quale è sottoposta l'insegna, maggiore sarà la qualità della stessa

Come personalizzare l'insegna della farmacia

Se si è degli attenti osservatori, ci si sarà sicuramente accorti di come ogni farmacia abbia la propria croce verde. Alcuni piccoli dettagli sono infatti la ragione per cui è possibile modificare questa importante icona senza privarla del proprio significato. Cambiare leggermente la fisionomia del simbolo è una pratica assai comune, attuata dalla maggioranza delle farmacie per dotare l'attività di una forte identità commerciale.



Tra i principali elementi soggetti a rivisitazione, c'è senza dubbio la tonalità del verde, che a seconda del volere del farmacista può essere più o meno acceso, la grandezza della croce o la presenza del serpente, altro simbolo tipico dell'iconografia relativa al settore farmaceutico.

Iconografia de settore farmaceutico

Come accennato negli ultimi righi del paragrafo precedente, il serpente è un altro simbolo avente una forte correlazione con l'industria farmaceutica. L'origine di questa correlazione è antichissima e affonda le proprie radici nell'età classica, momenti di massimo splendore per la civiltà greca.



Secondo infatti un antico mito, il serpente fu l'animale che porto a Teseo le erbe curative che gli permisero di riportare in vita il figlio, precedentemente colpito con una saetta da Zeus. Il bastone a cui si avvolge il serpente simboleggia invece le arti mediche e sanitarie.

Vantaggi portati da un'ottima croce luminosa

La croce verde è senza dubbio un elemento che obbligatoriamente ogni farmacia deve possedere. Nonostante questo può portare numerosi vantaggi, tra cui i maggiori sono una maggiore visibilità e una personalizzazione del brand.