CAI Mondovì e CAI Cuneo uniti per la promozione dell'arrampicata

La ripartenza comincia anche dallo sport e dalla montagna, specie in un territorio incorniciato dalle Alpi.

A crederci sono le sezioni del Club Alpino Italiano di Mondoví e di Cuneo, che hanno organizzato congiuntamente un corso di avvicinamento all’arrampicata già sold out.

Un importante segnale non solo di ripartenza delle attività, ma anche di sinergia di forze e di unità d’intenti per un CAI più capace di coinvolgere i giovani e di avvicinare alla frequentazione consapevole della montagna. Obiettivi sposati dal direttivo del CAI Mondoví, recentemente rinnovato.

“Voglio ringraziare gli amici del CAI Cuneo e la nostra Commissione di Alpinismo sezionale per l’impegno nel promuovere questa iniziativa, che dopo tanti anni torna ad essere realtà - dichiara il Presidente del CAI Mondoví, Giorgio Aimo -. Credo sia davvero un bel segnale per tanti giovani interessati ad avvicinarsi alla montagna, un'opportunità che in molti hanno voluto cogliere. A questo corso si aggiungerà quello di Alpinismo, che le due sezioni proporranno insieme nella prossima primavera-estate, con l’obiettivo anche di individuare giovani alpinisti che possano diventare potenziali istruttori ed operare nell’ambito della nostra sezione. Un rinnovamento in cui crediamo fortemente”.

Chiunque fosse interessato ad avere maggiori informazioni sulle attività in programma può contattare il CAI Mondoví sui suoi canali social o presentarsi in sede il venerdì sera.