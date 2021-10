"Camminando tra gli strumenti musicali..." a Rore di Sampeyre

Le Associazioni Lu Cunvent e Lu Rure organizzano, domenica 17 ottobre a Rore di Sampeyre dalle ore 14, "Camminando tra gli strumenti…verso il Museo "Liero D'Armoni" – antichi strumenti musicali".



Con partenze scaglionate, si tratta di una breve e facile passeggiata in Rore e dintorni con tre tappe, che ci aiuteranno a scoprire e ad approfondire gli strumenti presenti all’interno del Museo:

I Mantici (Semitoun e Organetto): Silvio Peron e Mathieu Aymonod;

Le Corde (Ghironda, Mandolino e Violino): Gabriella Brun, Gabriele Ferrero e Letizia Gallo;

I Fiati (Clarinetto): Claudio Boglio accompagnato alla fisarmonica da Domenico Sasia.



La camminata sarà accompagnata da musiche tradizionali.



La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 15 ottobre ai numeri: 347 0708289 (Gabriella) oppure 340 6198987 (Laura).

L’offerta minima è 10 € (dai 14 anni in su).



In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.